Росіяни атакують ракетами Україну: Ту-95МС здійснили ракетні пуски (оновлюється)

Окупанти знову запустили по Україні ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС

Російські окупанти вранці 25 лютого влаштували чергову ракетну атаку на Україну. З бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, як і минулого разу, було запущено крилаті ракети Х-101, також не виключаються пуски балістичних ракет та ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Мішенню ворог знову обрав енергетичну інфраструктуру країни.

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали. Зазначається, що в небі перебувало чотири борти Ту-95МС, які могли мати на борту неповне завантаження ракетами Х-101.

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06:35 Ракети на Житомирщині вже не фіксуються, попередньо ліквідовані – повідомлялося про вибухи. В Сумській області зникла вже друга партія ракет (або була імітація). Ведеться дорозвідка по ракетах. Тим часом Польща знову підняла у повітря бойову авіацію через атаку росіян по Україні.

06:30 Крилаті ракети пролетіли повз Білу Церкву курсом на Житомирську область. Ракети в Сумській області зникли – можливо, імітація, або знешкоджені.

06:20 Нова група крилатих ракет залітає через територію Сумської області. Тим часом залишки першої хвилі крилатих ракет взяли курс на Умань, а потім змінили його на Київську область.

06:15 Залишки ракет Х-101 пролетіли Черкаси та Смілу в бік Кіровоградської області.

06:10 Вибухи в районі Черкас, працює протиповітряна оборона. Тим часом підтверджено, що у Чорному морі плаває корито зі складу недобитків Чорноморського флоту РФ, максимальний залп чотири ракети "Калібр".

06:05 Крилаті ракети змінили курс з Полтавщини на Черкаську область. Загалом у повітрі може перебувати до 10 крилатих ракет Х-101 за даними моніторингових каналів.

06:00 Крилаті ракети змінили курс на Лубенський район Полтавської області. Загалом зафіксовано чотири групи крилатих ракет (в кожній групі мінімум одна ракета).

05:55 Фіксується кілька груп крилатих ракет курсом у бік Ніжина Київської області.

05:50 Перші крилаті ракети окупантів зафіксовано у Чернігівській області.

05:40 Окрім ракет, у повітряному просторі України залишаються ударні безпілотники та дрони-імітатори. Зокрема, чотири ворожі БПЛА знаходяться на підльоті до Василькова.

05:25 Повітряні сили підтвердили ракетні пуски з Ту-95МС з району Енгельсу. За даними моніторів, ворог продовжує рухатися у бік другого пускового рубежу в районі Каспійського моря. По регіонах почали оголошувати повітряну тривогу.

05:00 Підтверджено пускові маневри Ту-95МС з району Енгельсу Саратовської області. Ракети можна очікувати в українському повітряному просторі протягом 30-60 хвилин.

Нагадаємо, що вранці 1 лютого росіяни влаштували спробу ракетної атаки на Україну. Ворог запустив ракети Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та задіяв інші засоби повітряного нападу. Мішенню для нападу росіяни вкотре обрали енергетичну та цивільну інфраструктуру. А перед цим масовано обстріляли Україну балістичними ракетами.

11 лютого російські окупанти також влаштували чергову ракетну атаку на Україну. На відміну від минулих разів, вони запустили спершу крилаті ракети "Калібр" з району Новоросійська. Також росіяни здійснили пуски крилатих ракет Х-101/555 з Ту-95МС, пролунали вибухи на Полтавщині.

При цьому в ніч з 19 на 20 лютого ворог обстріляв Харківщину балістикою та крилатими ракетами. Таким чином окупанти намагалися підготувати ранкову ракетну атаку.