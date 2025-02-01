Росіяни масовано атакували кілька областей України балістикою та крилатими ракетами: що відомо

Під атакою перебували щонайменше чотири регіони України

Російські окупанти в ніч на 1 лютого на тлі масштабного нальоту ударних безпілотників атакували кілька українських областей крилатими та балістичними ракетами. Зокрема під ударом перебували Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області, а також Одеса вдруге за останні години.

Про це пишуть моніторингові канали та офіційні канали. Зазначається, що ворог використовував для ударів балістику, яку запускав з районів тимчасово контрольованого РФ Бєлгорода, Воронежа та тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, трьома крилатими ракетами невстановленого типу та двома балістичними ракетами "Іскандер" окупанти обстріляли Миргородський та Лубенський райони на Полтавщині. Чугуївський район Харківської області був атакований двома балістичними ракетами невстановленого типу. Павлоградський район на Дніпропетровщині окупанти атакували двома крилатими ракетами Р-500 (крилаті ракети, розроблені для запуску з пускової установки для "Іскандера").

Окрім того, під атакою знову перебувала Одеса. Це була вже друга атака за кілька годин, оскільки до цього місто було обстріляне балістичними ракетами ввечері 31 січня. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для Одеської області, а на Миколаївщині було зафіксовано кілька керованих крилатих ракет ворога, які рухалися у бік Одеської області. Після чого у місті було чутно вибухи, попередньо, ворожі цілі знешкодила протиповітряна оборона.

Нагадаємо, що у п’ятницю ввечері, 31 січня, росіяни обстріляли історичний центр Одеси балістикою. Потужні вибухи пролунали неподалік від відомого готелю "Брістоль". Попередньо, російські окупанти запустили по цивільному населенню три ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, одна з ракет була касетною.

Після того, як стало відомо, що удар прийшовся по цивільним, російська пропаганда активно почала заявляти, що ракетний удар відбувся, оскільки росіянам нібито стало відомо про перебування у "Брістолі" керівника ГУР МО Буданова. Але насправді в епіцентрі удару на той момент перебували норвезькі дипломатичні представники.