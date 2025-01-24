Росія запустила БПЛА по Харкову: у місті лунали вибухи

Міський голова повідомив про влучення в одному з районів міста

У п’ятницю, 24 січня, російські війська атакували Харків безпілотними літальними апаратами. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, один із дронів упав у Основ’янському районі на півдні міста.

"У зв’язку з тим, що у небі над містом багато ударних дронів, будьте дуже обережні", — написав Терехов.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав у Telegram, що російський безпілотник прилетів у приватний сектор. Про загиблих та постраждалих наразі не повідомляється.

Водночас, за словами місцевих чиновників, масштабна атака дронів на Харків продовжується.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 24 січня атакували Україну ударними безпілотниками. Внаслідок атаки уламки дрону впали на багатоповерхівку під Києвом, спалахнула пожежа. Також уламки іншого дрону впали на приватну оселю ще в одному населеному пункті, в обох випадках є загиблі.