Россия запустила БПЛА по Харькову: в городе звучали взрывы

Городской глава сообщил о попадании в одном из районов города

В пятницу, 24 января, российские войска атаковали Харьков беспилотными летательными аппаратами. В городе прозвучали взрывы.

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов. По его словам, один из дронов упал в Основянском районе на юге города.

"В связи с тем, что в небе над городом много ударных дронов, будьте очень осторожны", — написал Терехов.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в Telegram, что российский беспилотник прилетел в частный сектор. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

В то же время, по словам местных чиновников, масштабная атака дронов на Харьков продолжается.

Напомним, российские войска в ночь на 24 января атаковали Украину ударными беспилотниками. В результате атаки обломки дрона упали на многоэтажку под Киевом, вспыхнул пожар. Также обломки другого дрона упали на частный дом еще в одном населенном пункте, в обоих случаях есть погибшие.