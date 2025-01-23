Есть погибший, пострадал младенец и спасатели. Фото и видео последствий удара РФ по Запорожью (обновлено)

Россияне атаковали жилой квартал ранним утром, когда люди спали в своих квартирах

Рано утром в четверг, 23 января, россияне ракетами атаковали Запорожье, прогремело четыре мощных взрыва. Повреждены жилые дома, известно об одном погибшем и 25 пострадавших.

Обновлено 8:40 Число раненых из-за массированного обстрела Запорожья увеличилось до 25 человек. Среди них четыре спасателя, которые ликвидировали пожары на месте первого удара и пострадали во время повторной атаки России, сообщили в ГСЧС.

"В частном секторе спасли человека из-под завалов, еще 4 травмированы, 1 погибший. Поражены административное здание, жилые дома и частный сектор. На местах работают экстренные службы. Привлечены 45 спасателей и 10 единиц техники", — говорится в сообщении.

Как уточнил Иван Федоров, из-за российской атаки разрушена одна многоэтажка, еще тридцать повреждены. Кроме того, побиты частные дома и нежилые помещения в Шевченковском и Александровском районах Запорожья.

Обновлено 7:38 Число пострадавших увеличилось до 24 человек, сообщил Иван Федоров. Медики оказывают им оперативную помощь.

Погиб 47-летний мужчина, сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров. Среди пострадавших двухмесячный ребенок, малыш доставлен в больницу. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние еще пяти человек медики оценивают как средней тяжести — среди них двое сотрудников ГСЧС. Остальные травмированные после помощи врачей будут на амбулаторном лечении.

Федоров показал видео дома, куда попала российская ракета. Снесена стена здания, квартиры разбиты.

Напомним, по предварительным данным, россияне ударили по Запорожью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Повреждены до десяти жилых домов.

Стоит отметить, что вечером 22 января российские оккупанты устроили массированный дроновый налет на Запорожье. В результате атаки большинство беспилотников было уничтожено, однако пять БПЛА попали в объект инфраструктуры.

Как сообщал "Телеграф", вечером 21 января россияне нанесли удар беспилотниками по Николаеву. А в ночь на субботу, 18 января, враг атаковал Украину беспилотниками, а рано утром баллистикой. Несколько взрывов прогремели в Киеве, также два взрыва слышали в Запорожье, громко было на Днепропетровщине. В результате вражеского обстрела в Киеве погибли четыре человека, а в Запорожье были ранены 10 человек.