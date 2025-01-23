Є загиблий, постраждало немовля та рятувальники. Фото та відео наслідків удару РФ по Запоріжжю (оновлено)

Росіяни атакували житловий квартал рано вранці, коли люди спали у своїх квартирах

Рано вранці у четвер, 23 січня, росіяни ракетами атакували Запоріжжя, пролунало чотири потужних вибухи. Пошкоджено житлові будинки, відомо про 24 постраждалих та одного загиблого.

Оновлено 7:38 Кількість постраждалих збільшилась до 24 людей, повідомив Іван Федоров. Медики надають їм оперативну допомогу.

Загинув 47-річний чоловік, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Серед постраждалих двомісячна дитина, малюка доставили до лікарні. П'ятеро постраждалих перебувають у важкому стані, стан ще п'яти людей медики оцінюють як середньої тяжкості — серед них двоє співробітників ДСНС. Решта травмованих після допомогти лікарів будуть на амбулаторному лікуванні.

Федоров показав відео будинку, куди поцілила російська ракета. Знесено передню стіну будівлі, квартири потрощено.

Нагадаємо, за попередніми даними, росіяни вдарили по Запоріжжю балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пошкоджено до десяти житлових будинків.

Варто зазначити, що ввечері 22 січня російські окупанти влаштували масований дроновий наліт на Запоріжжя. Внаслідок атаки більшість безпілотників було знищено, проте п'ять БПЛА влучили в об'єкт інфраструктури.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 21 січня росіяни завдали удару безпілотниками по Миколаєву. А в ніч на суботу, 18 січня, ворог атакував Україну безпілотниками, а рано вранці — балістикою. Декілька вибухів пролунали у Києві, також два вибухи чули у Запоріжжі, голосно було на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу в Києві загинуло четверо людей, а в Запоріжжі поранено 10 людей.