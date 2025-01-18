Росіяни атакували Україну балістикою. Де пролунали вибухи (фото) - оновлено

Під час тривог українців закликають перебувати у безпечних місцях

В ніч на суботу, 18 січня, росіяни атакували Україну безпілотниками, а рано вранці — балістикою. Кілька вибухів пролунали у Києві, також два вибухи чули у Запоріжжі, гучно було на Дніпропетровщині.

Про два вибухи у Запоріжжі о 6:00 повідомив кореспондент "Телеграфа". Також моніторингові пабліки пишуть про вибухи у Павлограді Дніпропетровської області. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування росіянами балістичних ракет. Працюють Сили протиповітряної оборони України.

Оновлено 6:55 Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено двоє людей. Росіяни атакували середмістя обласного центру.

"Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт", — пише він.

Оновлення 6:31 Глава Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував, що ворог завдав удар по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі. За попередніми даними, є поранені.

Станом на 6:10 карта повітряних тривог виглядала так:

Нагадаємо, незадовго до 6 години ранку кілька гучних вибухів пролунало у Києві. Попередньо, росіяни атакували столицю балістичними ракетами невідомого типу, працювала ППО. Внаслідок атаки в Шевченківському районі сталося займання. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що за оперативними даними у Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки є загиблий. Пізніше стало відомо, що загинуло троє людей.

Як повідомляв "Телеграф", близько опівдня у п'ятницю, 17 січня, під час повітряної тривоги пролунав вибух у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Загинуло четверо людей, також є багато поранених.