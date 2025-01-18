Війна — день 1060: безперервні атаки дронів і чутки про втрату Покровська

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 18 січня 2025 року. Минула доба ознаменувалася в Україні цинічним ударом по Кривому Рогу, внаслідок якого загинуло четверо людей. ЗМІ повідомили, що США могли секретно допомагати Україні у виробництві передових дронів. Також стало відомо, що на сьогодні в Україні розробляють п’ять проєктів ракетних систем, серед яких є балістичні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 18 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Українські дрони, схоже, дуже добре пройшлися по російській нафтобазі в Калузькій області. Там палає щонайменше одна сильна пожежа.

00:00 Нардеп Мар’яна Безугла заявила нібито російські військові зайшли до Покровська Донецької області, — українські військові це спростовують і стверджують, що насправді у місті були лише диверсійні групи, як і протягом останнього місяця.

За даними аналітиків DeepState, карта бойових дій у районі зараз виглядає так:

Покровськ та Курахове на карті боїв DeepState 18.01.2025

Про те, що відбувалося 15 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1057: Україна провела обмін полоненими, а окупанти тиснуть під Покровськом

Ситуацією в Україні 16 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1058: росіяни тиснуть під Покровськом та обстрілюють мирні міста

Про новини та події 17 січня "Телеграф" розповідав тут:Війна — день 1059: РФ тисне під Покровськом, а Україна підписала історичну угоду