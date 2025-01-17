Війна — день 1059: РФ тисне під Покровськом, а Україна підписала історичну угоду

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують тиснути на Донеччині, зосереджуючи зусилля навколо Покровська та дотягуючись до кордонів з Дніпропетровською областю. Та, окрім атак на фронті, РФ запускає дрони по Києву під час дипломатичного візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. З цією країною-партнеркою Україна підписала столітню угоду, яка також містить секретні пункти. Водночас США та світ активно готується до інавгурації Дональда Трампа та перших його політичних рішень, серед яких може бути посилення санкційного тиску на РФ для досягнення миру.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 17 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 За даними Генштабу, за минулу добу найгарячішим був Покровський напрямок. Від початку цієї доби противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Удачне, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Улакли, Курахове, Дачне та Янтарне. Дев’ять бойових зіткнень досі тривають.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Водночас аналітик Юліан Рьопке вважає, що Україна не може зупинити просування РФ на захід від Покровська.

Про новини та події 14 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1056: Україна та Росія обмінюються ударами, а Білорусь стягує війська до кордону

Про те, що відбувалося 15 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1057: Україна провела обмін полоненими, а окупанти тиснуть під Покровськом

Ситуацією в Україні 16 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1058: росіяни тиснуть під Покровськом і обстрілюють мирні міста