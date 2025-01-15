Війна — день 1057: окупанти тиснуть під Покровськом, а над Росією літають дрони

Оперативно про головне за добу

Російський наступ продовжується, а майже половина з усіх добових бойових зіткнень відбувається на Покровському напрямку. Там окупанти намагаються просунутися на південний захід від Покровська, щоб обійти місто і взяти його в оточення, а заразом вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. На тлі цього відбуваються обміни дроновими ударами, а на території Росії дедалі частіше лунають вибухи.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 15 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Останні дрони помічені у Сумській області, біля Києва та у напрямку у бік Кіровоградської області з Дніпропетровською. Біля столиці чули роботу ППО.

00:00 Декілька БПЛА помічені над територією України. У Повітряних силах попередили про небезпеку для Кременчука.

Про новини та події 12 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1054: погані новини з Курахового та перші полонені північнокорейці

Про те, що відбувалося 13 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1055: просування росіян сповільнилося, а над Україною літають дрони

Ситуацією в Україні 14 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1056: Україна та Росія обмінюються ударами, а Білорусь стягує війська до кордону