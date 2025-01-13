Війна — день 1055: просування росіян сповільнилося, а над Україною літають дрони

Оперативно про головне за добу

Російський наступ триває на ряді напрямів, серед яких основним є Покровський. Активні бойові дії не вщухають, а минулої доби зафіксовано 124 бойові зіткнення. Це ще велика цифра, але вона є рекордно низьким показником за кілька останніх тижнів. Зміни на фронті фіксують і аналітики, які зазначають, що, попри велику кількість штурмів, росіянам не вдалося нікуди просунутися. Однак поточне положення залишається хитким, а росіяни можуть використовувати свої нещодавні досягнення, щоб наражати на ризик нові населені пункти, наприклад, у Дніпропетровській області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 13 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Залишилося три безпілотники росіян, які все ще перебувають в небі над Україною. Під загрозою Київщина, Житомирщина та Сумщина.

00:00 Близько десятка російських БПЛА помічені у небі над Україною.

Про те, що відбувалося 10 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1052: удар дрона по Києву та "бавовна" в Ростовській області

Ситуацією в Україні 11 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1053: масштабна атака дронів проти Росії та перші полонені військові КНДР

Про новини та події 12 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1054: погані новини з Курахового та перші полонені північнокорейці