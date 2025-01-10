Війна — день 1052: росіяни продовжують тиснути біля Покровська та запускають дрони

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують активно наступати, намагаючись просунутись до Покровська та до кордонів Дніпропетровської області. А от у напрямку Запоріжжя Володимир Путін відмовився від наступу, зосередившись на Курській області, де втрати армії РФ вже досягли колосальних обʼємів. Тим часом усе більше ЗМІ пишуть про домовленості щодо миру в Україні, строки яких посунулись до Великодня, навіть попри відсутність у Дональда Трампа будь-яких планів реалізації цієї ідеї.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 10 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

03:00 У Києві внаслідок атаки БПЛА уламки влучили у багатоповерхівку. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

01:00 Шість ударних БПЛА перебувають на сході та в центрі. Біля Вишгорода було чутно роботу протиповітряної оборони.

00:00 На Покровському напрямку, як повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні, впродовж минулої доби ворог здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Покровськ, Котлине, Успенівка, Нововасилівка, Новоандріївка та Новоєлизаветівка. Сім боєзіткнень ще тривають.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку відбулось 23 боєзіткнення. Атаки наші воїни відбивали поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Наразі триває одне боєзіткнення.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Водночас над Україною фіксуються ударні дрони.

Про те, що відбувалося 7 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1049: бої в Курській області загострилися, а росіяни прориваються до Торецька

З ситуацією в Україні 8 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1050: на кордоні Білорусі зростає напруга, а росіяни атакували Запоріжжя

Про новини та події 9 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1051: у Росії палають нафтобази, а над Україною літають дрони