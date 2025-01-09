Сотні солдатів лише за один бій: Forbes пише про шалені втрати росіян в Курській області

При цьому ділянка фронту між Махнівкою та Плеховим – не найінтенсивніша на Курській дузі

Росіяни продовжують свої спроби вибити Збройні сили України з території Курської області, зазнаючи при цьому шалених втрат. Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що біля населеного пункту Махнівка на Курщині російські окупанти втратили батальйон піхоти у спробах відбити село – це сотні російських та північнокорейських військових.

Про це пише видання Forbes. У матеріалі зазначається, що Махнівка, яку ЗСУ контролюють з серпня минулого року, вже кілька днів є місцем запеклих боїв між російськими окупантами та українськими військовими.

Нещодавно з'явилося відео, де російські та північнокорейські війська входять у село, а потім потрапляють під масштабну атаку української піхоти, танків і безпілотників. Наслідком став повний розгром росіян, який підтвердив після вивчення відео та соціальних мереж аналітик Ендрю Перпетуа. За його словами, тільки візуально йому вдалося підтвердити 408 загиблих росіян за один день боїв у Махнівці.

При цьому ділянка фронту між Махнівкою та Плеховим – не найінтенсивніша на Курській дузі. Криваві бої розгорнулися там 14 грудня 2024 року, коли понад 500 північнокорейських солдатів у три хвилі пішки атакували українські позиції та вибили з села гарнізон зі 100 українських військових. Але при цьому щонайменше половина атакуючих солдатів КНДР була ліквідована або поранена, а ті, що залишилися, стали легкою мішенню для українських БПЛА та артилеристів.

"Російська атака на Махнівку минулих вихідних могла бути ще дорожчою і менш успішною. Мало того, що Махнівка все ще знаходиться в сірій зоні, є деякі докази того, що українські війська – можливо, з 61-ї механізованої бригади, 36-го окремого стрілецького батальйону або приданих територіальних бригад – фактично просунулися на невелику відстань приблизно в той самий час, коли близько 400 росіян лежали вбитими або пораненими на тій же місцевості", – зазначає видання.

Ситуація, у яку потрапили російські та північнокорейські війська, починають позначатися на перебігу бойових дій в Курській області. Росіяни та їхні союзники вже два місяці ведуть там наступ, а за даними Центру оборонних стратегій України, зараз бойові дії на території області активізувалися до максимального рівня. Росіяни змушені витрачати усі ресурси, які вони там мають, оскільки вони ведуть зустрічні бої у вкрай незручний і невигідний для себе час. Протягом 5-10 днів російські окупанти будуть змушені зупинити або сповільнити спроби наступу, оскільки підрозділи потребуватимуть поповнення. Єдине місце, де можна оперативно його взяти – перекинути з інших ділянок фронту в Україні.