При этом участок фронта между Махновкой и Плеховым – не самый интенсивный на Курской дуге.

Россияне продолжают свои попытки выбить Вооруженные силы Украины с территории Курской области, понеся при этом безумные потери. Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что возле населенного пункта Махновка на Курщине российские оккупанты потеряли батальон пехоты в попытках отбить деревню – это сотни российских и северокорейских военных.

Об этом пишет издание Forbes. В материале отмечается, что Махновка, которую ВСУ контролируют с августа прошлого года, уже несколько дней является местом упорных боев между российскими оккупантами и украинскими военными.

Недавно появилось видео, где российские и северокорейские войска входят в деревню, а затем попадают под масштабную атаку украинской пехоты, танков и беспилотников. Следствием стал полный разгром россиян, который подтвердил после изучения видео и социальных сетей аналитик Эндрю Перпетуа. По его словам, только визуально ему удалось подтвердить 408 погибших россиян за день боев в Махновке.

При этом участок фронта между Махновкой и Плеховым – не самый интенсивный на Курской дуге. Кровавые бои развернулись там 14 декабря 2024 года, когда более 500 северокорейских солдат в три волны пешком атаковали украинские позиции и выбили из села гарнизон из 100 украинских военных. Но при этом по меньшей мере половина атакующих солдат КНДР была ликвидирована или ранена, а оставшиеся стали легкой мишенью для украинских БПЛА и артиллеристов.

"Российская атака на Махновку в минувшие выходные могла быть еще дороже и менее успешной. Мало того, что Махновка все еще находится в серой зоне, есть некоторые доказательства того, что украинские войска — возможно, из 61-й механизированной бригады, 36-го отдельного стрелкового батальона или приданых территориальных бригад – фактически продвинулись на небольшое расстояние примерно в то же время, когда около 400 россиян лежали убитыми или ранеными на той же местности", – отмечает издание.

Ситуация, в которую попали российские и северокорейские войска, начинают сказываться на ходе боевых действий в Курской области. Россияне и их союзники уже два месяца ведут там наступление, а по данным Центра оборонных стратегий Украины, сейчас боевые действия на территории области активизировались до максимального уровня. Россияне вынуждены тратить все ресурсы, которые у них есть, поскольку они ведут встречные бои в крайне неудобное и невыгодное для себя время. В течение 5-10 дней российские оккупанты будут вынуждены остановить или замедлить попытки наступления, поскольку подразделения будут нуждаться в пополнении.