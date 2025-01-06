Москва направила в Курскую область свои сильнейшие подразделения

Россияне с момента начала операции ВСУ потеряли на Курском направлении 38 тысяч солдат. При том, там были задействованы их сильные подразделения, а также наемники из КНДР.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении. По его словам, за пять месяцев Курской операции Украина сохранила буферную зону и продолжает активно уничтожать российские силы.

"За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч безвозвратно. Россияне перебросили на Курщину сильные свои подразделения, там задействованы солдаты из Северной Кореи", — сказал он.

По его словам, сейчас важно, что эти силы не могут принимать участие в боях на украинской территории — на Донбассе, возле Сум, в Харьковской или Запорожской областях.

Как сообщалось ранее, аналитик Дмитрий Снегирев рассказал "Телеграфу" о том, что новое наступление ВСУ в Курской области стало полной неожиданностью для россиян. Он также добавил, что готовили его долго, а предварительные обстрелы позволили лишить российскую армию боеприпасов.