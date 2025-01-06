Зеленський назвав втрати РФ на Курському напрямку

Москва направила до Курської області свої найсильніші підрозділи

Росіяни з початку операції ЗСУ втратили на Курському напрямку 38 тисяч солдатів. При цьому там були пущені в дію їхні сильні підрозділи, а також найманці з КНДР.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні. За його словами, за п’ять місяців Курської операції Україна зберегла буферну зону та продовжує активно знищувати російські сили.

"За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів – тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч – безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи, там задіяні солдати з Північної Кореї", — сказав він.

За його словами, зараз важливо, що ці сили не можуть брати участь в боях на українській території – на Донбасі, біля Сум, у Харківській чи Запорізькій областях.

Як повідомлялося раніше, аналітик Дмитро Снєгірьов розповів "Телеграфу" про те, що новий наступ ЗСУ у Курській області став повною несподіванкою для росіян. Він також додав, що готували його довго, а попередні обстріли дозволили позбавити російську армію боєприпасів.