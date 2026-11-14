Проблеми з ліцензією на українське виробництво ракет до Patriot. Хронологія війни - день 1725

14 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 14 листопада. Російські війська відчутно посилили тиск на фронті. За минулу добу сталось 243 бойових зіткнення, левова частина яких припадає на Донецьку область. Тим часом існує загроза ракетного обстрілу українських міст.

Як проходить 1725-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Процес видачі Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot, як і раніше, заблокований у Пентагоні, повідомили два джерела кореспонденту Радіо Свобода Алексу Рауфоглу.

За їхніми даними, документи для видачі ліцензії досі не оформлені, незважаючи на повідомлення про те, що держсекретар США Марко Рубіо та голова Пентагону Піт Хегсет погодили це питання ще у жовтні.

Пріоритетом Євросоюзу на переговорах щодо України стане припинення вогню, а також формування гарантій безпеки та фінансування України у 2027 році, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на засіданні Європейської політичної спільноти у Дубліні.

Також фон дер Ляйєн пообіцяла в найкоротші терміни подати 22-й пакет санкцій проти Росії.

Зеленський зустрівся з мерами 12 українських міст

﻿Підготовка міст і громад до зимового періоду – пріоритет. Ключове – щоб з кожного регіону та міста оперативно надходила реальна інформація по тому, що відбувається на місцях, і були відповідні рішення. Зустрічі із міськими головами тепер стануть регулярними.

З ситуацією в Україні 13 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Польща не даватиме гроші на зброю для України. Хронологія війни — день 1724

Про новини та події 12 листопада "Телеграф" розповідав тут: Віткофф та Кушнер зустрілись з Зеленським. Хронологія війни — день 1723

Про те, що відбувалося 11 листопада, читайте у трансляції: Росія відмовилась від перемирʼя та хоче отримати Донбас. Хронологія війни — день 1722