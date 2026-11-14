Проблемы с лицензией на украинское производство ракет для Patriot. Хронология войны – день 1725

14 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 14 ноября. Российские войска ощутимо усилили давление на фронте. За минувшие сутки произошло 243 боевых столкновения, львиная часть которых приходится на Донецкую область. Тем временем существует угроза ракетных обстрелов украинских городов.

Как проходит 1725-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Процесс выдачи Украине лицензии на производство ракет Patriot по-прежнему заблокирован в Пентагоне, сообщили два источника корреспонденту Радио Свобода Алексу Рауфоглу.

По их данным, документы для выдачи лицензии до сих пор не оформлены, несмотря на сообщения о том, что госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет согласовали этот вопрос еще в октябре.

Приоритетом Евросоюза на переговорах по Украине станет прекращение огня, а также формирование гарантий безопасности и финансирования Украины в 2027 году, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского политического сообщества в Дублине.

Также фон дер Ляйен пообещала в кратчайшие сроки представить 22-й пакет санкций против России.

Зеленский встретился с мэрами 12 украинских городов.

﻿Подготовка городов и общин к зимнему периоду – приоритет. Ключевое – чтобы из каждого региона и города оперативно поступала реальная информация о происходящем на местах и были соответствующие решения. Встречи с городскими головами теперь станут регулярными.

Ситуацией в Украине 13 ноября можно ознакомиться в этом материале: Польша не будет давать деньги на оружие для Украины. Хронология войны — день 1724

О новостях и событиях 12 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским. Хронология войны — день 1723

О том, что происходило 11 ноября, читайте в трансляции: Россия отказалась от перемирия и хочет получить Донбасс. Хронология войны — день 1722