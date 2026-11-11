Дроны атакуют Россию, есть попадание в дом. Хронология войны — день 1722

11 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На календаре среда, 11 ноября. Ряд дронов полетел атаковать Россию, а оккупанты не прекращают атаки на украинскую энергетику. Тем временем в Абу-Даби должен пройти второй раунд переговоров.

Как проходит 1722-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 БпЛА атакуют РФ. В Смоленской области в результате работы РЭБ попадания в многоэтажку. В Твери и многих других городах раздаются громкие взрывы.

С ситуацией в Украине 10 ноября можно ознакомиться в этом материале: Светомаскировавка на Киевщине и атака на энергетику Кривого Рога. Хронология войны — день 1721

О новостях и событиях 9 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Россия пытается разъединить Украину по Днепру Хронология войны — день 1720

О том, что происходило 8 ноября, читайте в трансляции: Атака на Кременчуг и повышенная угроза Киеву. Хронология войны — день 1719