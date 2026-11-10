Пепел и обгоревшие конструкции. Как выглядит "Эпицентр" в Кропивницком после атаки (репортаж Яна Доброносова)

Пострадали охранники гипермаркета

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Россия в очередной раз уничтожила еще один торговый центр "Эпицентр" в Кропивницком. В результате удара возник сильный пожар, который за считанные минуты охватил всю площадь ТЦ. Гипермаркет выгорел почти дотла.

На месте происшествия уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Отмечается, что в результате атаки есть пострадавшие.

"Враг уничтожил очередной "Эпицентр". На этот раз — в Кропивницком. Осталась только фасадная часть", — говорится в подписи под видео.

Как выглядит "Эпицентр" в Кропивницком Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Последствия атаки на "Эпицентр" в Кропивницком. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Последствия атаки на Эпицентр в Кропивницком. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Как видно на кадрах, пожар в результате удара распространился очень быстро. Над "Эпицентром" поднялся огромный столб дыма, который был виден из разных уголков города. Огонь охватил почти всю площадь в 26 000 кв. м. Здание потерпело катастрофические разрушения.

Спасатели приложили максиму усилий, чтобы поскорее ликвидировать пожар. Однако удар и огонь быстро уничтожили здание, что хорошо видно на фото.

Последствия атаки на "Эпицентр" в Кропивницком. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Последствия атаки на "Эпицентр" в Кропивницком. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Последствия атаки на "Эпицентр" в Кропивницком. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Известно, что в результате атаки травмировались два человека. Обоих госпитализировали в областную больницу с тяжелыми ожогами. Как сообщила главный врач медучреждения Лариса Андреева, один из пострадавших получил ожоги до 40% поверхности тела, другой — примерно 20–25%. Состояние обоих пациентов оценивают как тяжелое. Предварительно, это мужчины, работавшие охранниками.

Какие "Эпицентры" уже уничтожила Россия

25 мая 2024 — ТЦ в Харькове (Салтовка). Россияне сбросили на рабочий гипермаркет две управляемые авиабомбы (КАБы). Здание площадью 10 000 кв. м выгорело дотла, погибли 19 человек.

— ТЦ в Харькове (Салтовка). Россияне сбросили на рабочий гипермаркет две управляемые авиабомбы (КАБы). Здание площадью 10 000 кв. м выгорело дотла, погибли 19 человек. 6 июня 2024 года -ТЦ в Херсоне. Россияне прицельно обстреляли ранее закрытый из-за риска безопасности торговый центр. Здание было полностью уничтожено.

-ТЦ в Херсоне. Россияне прицельно обстреляли ранее закрытый из-за риска безопасности торговый центр. Здание было полностью уничтожено. 26 июля 2025 года – ТЦ в Каменском. Россия ударила ночью, в результате атаки начался пожар.

– ТЦ в Каменском. Россия ударила ночью, в результате атаки начался пожар. 22 октября 2026 года – Гипермаркет на Почайной (Киев). Россияне нанесли баллистический удар по Оболонскому району столицы. Самый старый и один из самых больших объектов сети в Киеве был полностью уничтожен.

– Гипермаркет на Почайной (Киев). Россияне нанесли баллистический удар по Оболонскому району столицы. Самый старый и один из самых больших объектов сети в Киеве был полностью уничтожен. Октябрь 2026 — ТЦ в Сумах и ТЦ в Кривом Роге. Во время массированных комбинированных атак эти ТЦ получили критические разрушения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Россия ударила по вокзалу в Днепре. Было попадание в поезд.