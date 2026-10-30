Пылает поезд: как выглядит вокзал в Днепре после повторной атаки (репортаж Яна Доброносова)
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В результате атаки пострадала женщина
Российские войска снова нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. На месте попадания вспыхнул пожар, есть пострадавшая. Медики доставляют ее в больницу. Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
На месте попадания работает фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
По информации "Укрзализныци", было нанесено несколько новых ударов. Эвакуацию пассажиров и работников объявили заранее. На подземных площадях вокзала развернули зоны для длительного пребывания людей. Несмотря на задержки по соображениям безопасности, железнодорожники планируют отправить все поезда, как и прошлой ночью.
Пассажиров и всех, кто находится на вокзале, призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Если поездка сегодня не является критически необходимой, билет можно сдать со 100% компенсацией и выбрать другую дату для путешествия.
Напомним, что в Днепре 29 октября российский беспилотник атаковал железнодорожную платформу, где находился пассажирский электропоезд № 866 сообщением Днепр – Запорожье. В результате удара погибли 14 человек.
В тот же день враг атаковал и общежитие 17-го ПТУ в Днепре. В результате удара пострадали 2 детей.
Волонтер и блогер Тимофий Потеряйло, известный как Кучер, рассказал "Телеграфу", какой именно беспилотник мог быть применен во время атаки. По его словам, речь идет о реактивном беспилотнике "Герань-4 Сикер".