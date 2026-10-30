Палає поїзд: як виглядає вокзал у Дніпрі після повторної атаки (репортаж Яна Доброносова)

Внаслідок атаки постраждала жінка

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Російські війська знову завдали удару по залізничному вокзалу у Дніпрі. На місці влучання спалахнула пожежа, є постраждала. Медики доправляють її до лікарні. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

На місці влучання працює фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Наслідки удару по залізничному вокзалу у Дніпрі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки удару по залізничному вокзалу у Дніпрі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки удару по залізничному вокзалу у Дніпрі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Наслідки удару по залізничному вокзалу у Дніпрі. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

За інформацією Укрзалізниці, було завдано кілька нових ударів. Евакуацію пасажирів та працівників оголосили завчасно. На підземних площах вокзалу розгорнули зони для тривалого перебування людей. Попри безпекові затримки, залізничники планують відправити всі поїзди, як і минулої ночі.

Пасажирів та всіх, хто перебуває на вокзалі, закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Якщо поїздка сьогодні не є критично необхідною, квиток можна здати зі 100% компенсацією та обрати іншу дату для подорожі.

Нагадаємо, що Дніпрі 29 жовтня російський безпілотник атакував залізничну платформу, де перебував пасажирський електропоїзд № 866 сполученням Дніпро — Запоріжжя. Внаслідок удару загинули 14 людей.

Того ж дня ворог атакував і гуртожиток 17-го ПТУ у Дніпрі. Внаслідок удару постраждали 2 дітей.

Волонтер і блогер Тимофій Потеряйло, відомий як Кучер, розповів "Телеграфу", який саме безпілотник міг бути застосований під час атаки. За його словами, йдеться про реактивний безпілотник "Герань-4 Сікер".