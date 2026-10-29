Російський дрон атакував цивільний електропотяг у Дніпрі: є загиблі та поранені

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У Дніпрі російський безпілотник атакував залізничну платформу, де перебував пасажирський електропоїзд № 866 сполученням Дніпро — Запоріжжя. За попередніми даними, внаслідок удару загинули 13 людей.

Міський голова Борис Філатов підтвердив численні жертви. На місці атаки працюють рятувальники, медики та правоохоронці. У мережі також з'являються перші кадри з місця трагедії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по залізничному вокзалу.

"Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. На жаль, станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десять людей постраждали. Необхідні служби залучені на місці", — написав Володимир Зеленський.

Наслідки ворожого удару по Дніпру. Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram

Наслідки ворожого удару по Дніпру. Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram

Наслідки ворожого удару по Дніпру. Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram

Фото з вокзалу у Дніпрі. Фото: hyevuy_dnepr/Telegram

Перші кадри з місця трагедії. Фото: dnepr_operativ/Telegram

Перші кадри з місця трагедії. Фото: oko_ua/Telegram

Перші кадри з місця трагедії. Фото: dnepr_operativ/Telegram

Що відомо про атаку на потяг у Дніпрі

Раніше за інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації, повдомлялося, що внаслідок російської атаки загинули 13 людей. Щонайменше п'ятеро дістали поранення, медики надають їм необхідну допомогу.

Міський голова Дніпра Борис Філатов також повідомив про удар по цивільному електропоїзду та велику кількість загиблих.

"В Дніпрі трагедія. Дрон по цивільному електропотягу. Багато людей загинуло. Купа поранених", — написав Борис Філатов.

В "Укрзалізниці" повідомили, що російські військові застосували реактивний безпілотник для удару по залізничному вокзалу Дніпра.

Атака припала на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 сполученням Дніпро — Запоріжжя. На платформі були люди, попри оголошену підвищену небезпеку.

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