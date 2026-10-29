Российский дрон атаковал гражданский электропоезд в Днепре: есть погибшие и раненые

Люди ждали поезд, когда произошел удар

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В Днепре российский беспилотник атаковал железнодорожную платформу, где находился пассажирский электропоезд № 866 сообщением Днепр – Запорожье. По предварительным данным, в результате удара погибли 14 человек.

Мэр города Борис Филатов подтвердил многочисленные жертвы. На месте атаки работают спасатели, медики и правоохранители. В сети также появляются первые кадры с места трагедии.

Обновлено 13:55: По данным Днепропетровской ОВА, число погибших возросло до 14 человек. Число раненых также увеличилось – на данный момент известно о 14 пострадавших. 13 раненых госпитализировали. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, среди них – 11-летний мальчик. У 40-летнего мужчины ампутированы обе ноги.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по железнодорожному вокзалу.

"Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Еще десять человек пострадали. Необходимые службы задействованы на месте", – написал Владимир Зеленский.

Последствия вражеского удара по Днепру. Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram

Последствия вражеского удара по Днепру. Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram

Последствия вражеского удара по Днепру. Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram

Фото с вокзала в Днепре. Фото: hyevuy_dnepr/Telegram

Первые кадры с места трагедии. Фото: dnepr_operativ/Telegram

Первые кадры с места трагедии. Фото: oko_ru/Telegram

Первые кадры с места трагедии. Фото: dnepr_operativ/Telegram

Что известно об атаке на поезд в Днепре

Ранее по информации Днепропетровской областной военной администрации сообщалось, что в результате российской атаки погибли 13 человек. Не менее пяти человек получили ранения, медики оказывают им необходимую помощь.

Мэр Днепра Борис Филатов также сообщил об ударе по гражданскому электропоезду и большом числе погибших.

"В Днепре трагедия. Дрон ударил по гражданскому электропоезду. Много людей погибло. Куча раненых", – написал Борис Филатов.

В "Укрзалізниці" сообщили, что российские военные применили реактивный беспилотник для удара по железнодорожному вокзалу Днепра.

Атака пришлась на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 сообщением Днепр – Запорожье. На платформе были люди, несмотря на объявленную повышенную опасность.