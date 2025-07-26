Россия уничтожила "Эпицентр" в Каменском. Как он выглядит после атаки (видео)

В магазине возник разрушительный пожар

Город Каменское в Днепропетровской области в ночь на субботу, 26 июля, как и вся Днепропетровская область, подвергся масштабной российской атаке. К счастью, люди в Каменском не пострадали, однако полностью уничтожен гипермаркет "Эпицентр" и повреждены жилые дома.

Корреспондентка "Телеграфа" побывала на месте разрушенного Россией "Эпицентра" в Каменском. Она сделала кадры последствий очередного акта российского террора – магазин уничтожен, вокруг все засыпано обломками. На месте продолжают работать спасатели.

Как сообщил мэр Каменского Андрей Билоусов, в результате атаки "Эпицентр" вспыхнул, пожар уже потушен. Коммунальщики работают на местах попаданий — производят уборку стекла, закрывают выбитые окна.

Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Днепропетровщине

В Днепре под удар попала многоэтажка, там погиб мужчина и женщина пострадала. Кроме того, повреждены промышленные предприятия и возникли пожары.

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил, что несколько возгораний из-за вражеских обстрелов произошли в Днепровском районе. Кроме "Эпицентра" в Каменском, пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава. Ранения получили четыре человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что под российскими ударами в ночь на 26 июля были Харьков, Днепр, Змиев и окрестности Запорожья. Россияне били по гражданским дронами и ракетами.