Укр

Российский Ставрополь атаковали дроны. Разгромили производство БПЛА и не только (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
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Последствия атаки Новость обновлена 26 июля 2025, 06:52
Последствия атаки. Фото Коллаж "Телеграф"

Дроны попали в цель

Ставрополь в России подвергся атаке беспилотниками ранним утром в субботу, 26 июля. По предварительным данным, под ударом оказались два важных предприятия.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. По словам местных жителей, Ставрополь атаковали по меньшей мере четыре дрона. В промышленной зоне раздались взрывы.

Местные жители публикуют кадры летящих беспилотников, моментов попаданий и их последствий. На местах прилета возникли пожары. По предварительным данным, было атаковано два предприятия. На видео слышны выстрелы, беспилотники пытались сбить.

Радиозавод "Сигнал"

Радиозавод Сигнал в Ставрополе на карте
Радиозавод "Сигнал" на карте

Под удар попал местный радиозавод "Сигнал", являющийся одним из крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса юга России. Завод является производителем абонентского и профессионального оборудования для цифрового телерадиовещания. Также выпускает оборудование для катодной защиты металлических подземных сооружений от электрохимической коррозии, приборы учета электроэнергии, различные модификации электрощитков. В 1993 году впервые в РФ этот радиозавод приступил к массовому производству отечественных устройств защитного отключения (УЗО). Местные пишут, что пострадал цех с готовой продукцией.

Атакованный завод Сигнал в Ставрополе
Последствия атаки

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Компания "Стилсофт"

"Стилсофт" — разработчик и производитель комплексных систем безопасности, специальной техники и космических систем, также попал под удар. Он является самым крупным на российском рынке разработчиком и производителем беспилотных летательных аппаратов, комплексных систем безопасности и специальной техники.

Компания Стилсофт Ставрополь, РФ, карта
Компания "Стилсофт" на карте

Компания производит:

  • беспилотники
  • программное обеспечение для систем безопасности
  • комплексные системы безопасности
  • системы видеонаблюдения и видеоаналитики
  • системы контроля доступа
  • охранную и пожарную сигнализацию
  • специальную технику

Компания "СтилСофт" образовалась в Ставрополе около 20 лет назад. Ее производственный комплекс находится на улице Васильковой, 29.

Как сообщал "Телеграф", минувшей ночью россияне нанесли массированные удары по Днепру и Каменскому. В Днепре под удар попала многоэтажка, в Каменском вспыхнул пожар.

Теги:
#Россия #Взрывы #Беспилотники