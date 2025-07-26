Российский Ставрополь атаковали дроны. Разгромили производство БПЛА и не только (фото и видео)

Дроны попали в цель

Ставрополь в России подвергся атаке беспилотниками ранним утром в субботу, 26 июля. По предварительным данным, под ударом оказались два важных предприятия.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. По словам местных жителей, Ставрополь атаковали по меньшей мере четыре дрона. В промышленной зоне раздались взрывы.

Местные жители публикуют кадры летящих беспилотников, моментов попаданий и их последствий. На местах прилета возникли пожары. По предварительным данным, было атаковано два предприятия. На видео слышны выстрелы, беспилотники пытались сбить.

Радиозавод "Сигнал"

Радиозавод "Сигнал" на карте

Под удар попал местный радиозавод "Сигнал", являющийся одним из крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса юга России. Завод является производителем абонентского и профессионального оборудования для цифрового телерадиовещания. Также выпускает оборудование для катодной защиты металлических подземных сооружений от электрохимической коррозии, приборы учета электроэнергии, различные модификации электрощитков. В 1993 году впервые в РФ этот радиозавод приступил к массовому производству отечественных устройств защитного отключения (УЗО). Местные пишут, что пострадал цех с готовой продукцией.

Последствия атаки

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Компания "Стилсофт"

"Стилсофт" — разработчик и производитель комплексных систем безопасности, специальной техники и космических систем, также попал под удар. Он является самым крупным на российском рынке разработчиком и производителем беспилотных летательных аппаратов, комплексных систем безопасности и специальной техники.

Компания "Стилсофт" на карте

Компания производит:

беспилотники

программное обеспечение для систем безопасности

комплексные системы безопасности

системы видеонаблюдения и видеоаналитики

системы контроля доступа

охранную и пожарную сигнализацию

специальную технику

Компания "СтилСофт" образовалась в Ставрополе около 20 лет назад. Ее производственный комплекс находится на улице Васильковой, 29.

Как сообщал "Телеграф", минувшей ночью россияне нанесли массированные удары по Днепру и Каменскому. В Днепре под удар попала многоэтажка, в Каменском вспыхнул пожар.