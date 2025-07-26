Російський Ставрополь атакували дрони. Розгромили виробництво БПЛА та не тільки (фото та відео)

Дрони влучили у ціль

Ставрополь у Росії зазнав атаки безпілотниками рано вранці у суботу, 26 липня. За попередніми даними, під ударом опинилися два важливих підприємства.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. За словами місцевих жителів, Ставрополь атакували щонайменше чотири дрони. У промисловій зоні пролунали вибухи.

Місцеві жителі публікують кадри безпілотників, що летять, моментів влучання та їхніх наслідків. На місцях прильоту виникли пожежі. За попередніми даними, було атаковано два підприємства. На відео чути постріли, безпілотники намагалися збити.

Радіозавод "Сигнал"

Радіозавод "Сигнал" на карті

Під удар потрапив місцевий радіозавод "Сигнал", що є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу півдня Росії. Завод є виробником абонентського та професійного обладнання для цифрового телерадіомовлення. Також випускає обладнання для катодного захисту підземних металевих споруд від електрохімічної корозії, прилади обліку електроенергії, різні модифікації електрощитків. У 1993 році вперше в РФ цей радіозавод розпочав масове виробництво вітчизняних пристроїв захисного відключення (ПЗВ). Місцеві пишуть, що постраждав цех з готовою продукцією.

Наслідки атаки

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Компанія "Стілсофт"

"Стилсофт" — розробник і виробник комплексних систем безпеки, спеціальної техніки та космічних систем, також потрапив під удар. Він є найбільшим на російському ринку розробником та виробником безпілотних літальних апаратів, комплексних систем безпеки та спеціальної техніки.

Компанія "Стілсофт" на карті

Компанія виробляє:

безпілотники

програмне забезпечення для систем безпеки

комплексні системи безпеки

системи відеоспостереження та відеоаналітики

системи контролю доступу

охоронну та пожежну сигналізацію

спеціальну техніку

Компанія "СтилСофт" утворилася у Ставрополі близько 20 років тому. Її виробничий комплекс розташовано на вулиці Васильковій, 29.

Як повідомляв "Телеграф", минулої ночі росіяни завдали масованих ударів по Дніпру та Кам'янському. У Дніпрі під удар потрапила багатоповерхівка, у Кам'янському спалахнула пожежа.