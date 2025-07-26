Харків, Дніпро, Зміїв та околиці Запоріжжя: росіяни били по цивільних дронами та ракетами (відео)

Російські окупанти сьогодні не тільки активно били по Дніпру та Кам'янському, але й три години атакували Харків, били по Змієву в Харківській області. Також під атаку дронів потрапив Запорізький район — дрони, які намагалися атакувати безпосередньо обласний центр, було знищено на підльоті.

Про атаку на Харків повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, ворог бив керованими авіабомбами, ударними безпілотниками та балістичними ракетами.

"Харків майже три години перебував під масованою комбінованою атакою. Ворог застосував одразу кілька типів озброєння – керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе. Попередньо зафіксовано 4 удари керованими авіабомбами, 2 удари балістичними ракетами та близько 15 атак "шахедами"", — написав він.

За даними керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни атакували балістикою та безпілотниками Зміїв, що в Чугуївському районі на Харківщині. Було зафіксовано одну ракету та десять дронів. Внаслідок атаки ворога виникла пожежа. Троє людей отримали поранення, їм надали медичну допомогу.

В Запорізькому районі, за словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, виникло кілька пожеж на відкритих місцевостях. Також російський дрон влучив у нежитлову будівлю. Обійшлося без постраждалих. Наслідки атаки зараз встановлюються.

У Дніпрі, який був атакований великою кількістю ракет та дронів, внаслідок однієї з атак виникла пожежа на верхніх поверхах елітного багатоповерхового житлового будинку. Одна людина загинула, повідомив мер міста Борис Філатов.

"На жаль в житловій багатоповерхівці, елітному "хмарочосі", маємо вже одного загиблого. Я все розумію, що укриттів не вистачає, але, перепрошую, сидіти під час обстрілу на верхніх поверхах, особливо коли є паркінг, зовсім не потрібно. Мої співчуття рідним загиблого", — написав він.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", внаслідок російського удару 24 липня в Одесі постраждав легендарний ринок "Привоз". Було зруйновано чимало павільйонів та магазинів, однак українці разом з рятувальниками розбирали завали та ліквідовували наслідки. До слова, наша кореспондентка показала ексклюзивні кадри ринку після удару.

Окрім цього, 24 липня вибухи лунали й в Черкасах. Через ракетні удари спалахнула пожежа. За даними ОВА, ворог вдарив ракетами зі шрапнеллю, аби нанести якомога більше шкоди.