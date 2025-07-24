Росіяни атакували Одесу ударними дронами: під ударом були історичні пам'ятники, є пожежі (фото, відео)

Росіяни атакували Привоз та били по Приморському бульвару

Російські окупанти в ніч на 24 липня масовано атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок атаки ворога у місті багато пожеж, пошкоджено архітектурні пам'ятки в центрі міста — окупанти цілеспрямовано били по них.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Інформацію підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов. Місцеві канали оприлюднили відео наслідків — зокрема, спалахнула пожежа у багатоповерхівці, про що написав і Кіпер.

"Ворог наніс масований удар по Одесі ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. У місті — низка пожеж. Наразі відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС. Також є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — написав Кіпер.

Пожежа у багатоповерхівці

Відомо, що ворог цілеспрямовано бив по історичному центру Одеси. Сильно постраждав Приморський бульвар, що підтвердив Труханов. Він опублікував фото наслідків атаки на бульварі.

"Так виглядає відомий всьому світу Приморський бульвар після ворожої атаки", — написав мер Одеси.

Приморський бульвар після атаки

Приморський бульвар після атаки

Приморський бульвар після атаки

Приморський бульвар після атаки

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 19 липня росіяни також вдарили по Одесі дронами. Внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Поранень дістали шестеро людей, серед яких дитина. З палаючих квартир врятували п'ятьох людей, на жаль, одна врятована жінка загинула. Також з пошкоджених квартир врятували домашніх тварин.

В ніч на 22 липня Одеса також опинилася під атакою. Було пошкоджено житлову інфраструктуру, згоріла адміністративна будівля та припарковані на вулиці автомобілі.