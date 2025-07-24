Россияне атаковали Одессу ударными дронами: под ударом были исторические памятники, есть пожары (фото, видео)

Россияне атаковали Привоз и били по Приморскому бульвару

Российские оккупанты в ночь на 24 июля массированно атаковали Одессу ударными дронами. В результате атаки врага в городе много пожаров, повреждены архитектурные памятники в центре города — оккупанты целенаправленно били по ним.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Информацию подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов. Местные каналы обнародовали видео последствий — в частности, вспыхнул пожар в многоэтажке, о чем написал и Кипер.

"Враг нанес массированный удар по Одессе ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе — ряд пожаров. Сейчас известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС. Также повреждение памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. Информация о пострадавших уточняется", — написал Кипер.

Пожар в многоэтажке

Известно, что враг целенаправленно бил по историческому центру Одессы. Сильно пострадал Приморский бульвар, что подтвердил Труханов. Он опубликовал фото последствий атаки по бульвару.

"Так выглядит известный всему миру Приморский бульвар после атаки противника", — написал мэр Одессы.

Приморский бульвар после атаки

Приморский бульвар после атаки

Приморский бульвар после атаки

Приморский бульвар после атаки

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 19 июля россияне также ударили по Одессе дронами. В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажа 9-этажного жилого дома. Ранения получили шесть человек, среди которых ребенок. Из горящих квартир спасли пять человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла. Также из поврежденных квартир спасли домашних животных.

В ночь на 22 июля Одесса также оказалась под атакой. Была повреждена жилая инфраструктура, сгорело административное здание и припаркованные на улице автомобили.