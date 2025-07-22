Россия атаковала Одессу. Повреждены дома и авто, возник пожар (фото и видео)

Известно об одном пострадавшем

Взрывы в Одессе прогремели в ночь на вторник, 11 июля. Россияне атаковали город ударными беспилотниками.

"Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры: пылают административное здание и легковые автомобили, в жилых домах выбиты окна", — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Сгорело несколько авто

В доме выбило окна

По данным ГСЧС, пострадал один человек. Также поврежден магазин.

Мэр Одессы Геннадий Труханов проинформировал, что часть российских беспилотников летела непосредственно в Одессу. В одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, а на парковке рядом сгорели автомобили. В другой части Одессы из-за атаки произошел пожар в административном здании.

С людьми работают психологи

На место оперативно прибыли спасатели

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 19 июля россияне также ударили по Одессе дронами. В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажа 9-этажного жилого дома. Ранения получили шесть человек, среди которых ребенок. Из горящих квартир спасли пять человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла. Также из поврежденных квартир спасли домашних животных.