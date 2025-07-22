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Хронология войны — день 1245: бои под Покровском и взрывы в Ростове

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
1245 день полномасштабной войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua
1245 день полномасштабной войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua

22 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, где идут бои и что известно об обстрелах России

На календаре вторник, 22 июля. Оккупанты продолжают вести свое наступление на ряде направлений, среди которых основным остается Покровское, но горячими также остаются Лиманское и Курское. Всего за прошедшие сутки на поле боя зафиксировано 139 боевых столкновений.

Как проходит 1245 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Ростове дроны атаковали аэродром Миллерово.

О том, что происходило 19 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1242: террор Шостки и масштабнейший удар по Павлограду

С ситуацией в Украине 20 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1243: Россия скрывает большую аварию и масштабирует производство "Шахедов"

О новостях и событиях 21 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1244: россияне атаковали Киев и давят под Покровском

Теги:
#Украина #Россия #Война