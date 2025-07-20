Хронология войны — день 1243: оккупанты хотят окружить Покровск и продолжают обстрелы

20 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, где были зафиксированы атаки России и что известно об обстрелах

На календаре воскресенье, 20 июля. За предыдущие сутки произошло 115 боевых столкновений, из которых 36 на Покровском направлении. Оккупанты постепенно пытаются взять город в клещи и аналитики не исключают, что в будущем его придется покинуть. Россия не отказалась от своих изначальных требований даже несмотря на то, что ее экономика уже находится в плачевном состоянии и может столкнуться с серьезными проблемами если война затянется

Как проходит 1243 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 ЕС впервые ввел санкции против банков Китая из-за помощи России. Речь идет о региональных Suifenhe Rural Commercial Bank та Heihe Rural Commercial Bank, чьи офисы расположены неподалеку от границы РФ.

С ситуацией в Украине 17 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1240: оккупанты давят под Покровском, а Россию атаковали дроны

О новостях и событиях 18 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1241: 18-й пакет санкций ЕС и удар по Пятихаткам

О том, что происходило 19 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1242: террор Шостки и масштабнейший удар по Павлограду