Хронология войны — день 1241: оккупанты на Запорожье остались без света и давят на фронте

18 июля "Телеграф" продолжает рассказывать в режиме онлайн обо всех последних новостях с линии столкновения и атаки России на тыловые города за последние сутки

На календаре пятница, 18 июля 2025 года. Бои продолжаются на большинстве направлений, а горячим остается Покровское, где за минувшие сутки было зафиксировано 48 боевых столкновений из 131. Тем временем CNN написало, что Россия готовит наступление еще 160 тысяч солдат, однако это, по мнению ветерана Евгения Дикого, оснований так считать нет.

Как проходит 1241 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 18 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 Запорожье под сильной атакой беспилотников. В городе было слышно много взрывов.

01:00 Беспилотники фиксировались только в Харьковской области. Между тем, во временно оккупированном Крыму возле Керчи работает российская ПВО, традиционно перекрыт Крымский мост.

00:00 На оккупированной части Запорожской области жалуются на блекаут. Мелитополь, Энергодар и другие районы.

Оккупированная часть Запорозкой области

О новостях и событиях 15 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1238: оккупанты наступают под Покровском, а в Украине обсуждают заявления Трампа

О том, что происходило 16 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1239: россияне ударили по Доброполью и давят под Покровском

С ситуацией в Украине 17 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1240: оккупанты давят под Покровском, а Россию атаковали дроны