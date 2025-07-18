Хронологія війни — день 1241: окупанти на Запоріжжі залишились без світла і тиснуть на фронті

18 липня "Телеграф" продовжує розповідати в режимі онлайн про всі останні новини з лінії зіткнення та атаки Росії на тилові міста за останню добу

На календарі пʼятниця, 18 липня 2025 року. Бої продовжуються на більшості напрямків, а найгарячішим залишається Покровське, де за минулу добу було зафіксовано 48 бойових зіткнень зі 131. Тим часом CNN написало, що Росія готує наступ ще 160 тисяч солдатів, проте це, на думку ветерана Євгена Дикого, підстав так вважати немає.

Як проходить 1241-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Безпілотники фіксувалися тільки на Харківщині. Тим часом у тимчасово окупованому Криму біля Керчі працює російська ППО, традиційно перекрито Кримський міст.

00:00 На окупованій частині Запорізької області жаліються на блекаут. Наразі без світла Мелітополь, Енергодар та інші райони. Причини вимкнення уточнюються.

Окупована частина Запорізької області

Про новини та події 15 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1238: окупанти наступають під Покровськом, а в Україні обговорюють заяви Трампа

Про те, що відбувалося 16 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1239: росіяни вдарили по Добропіллю і тиснуть під Покровськом

З ситуацією в Україні 17 липня можна ознайомитися в цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1240: окупанти тиснуть під Покровськом, а Росію атакували дрони