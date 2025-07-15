Хронологія війни — день 1238: окупанти наступають під Покровськом, а в Україні обговорюють заяви Трампа

15 липня "Телеграф" продовжує розповідати в режимі онлайн про всі останні новини з лінії зіткнення, де були вибухи та атаки Росії за останню добу

На календарі вівторок, 15 липня 2025 року. Окупаційні війська за минулу добу здійснили 138 спроб штурмувати українські позиції, з яких 37 на Покровському напрямку. Тим часом в Україні не припиняються обговорення заяв президента США Дональда Трампа, який пообіцяв надати ЗСУ зброї на мільярди доларів, а також його погрози ввести "руйнівне мито" проти Росії та її союзників.

Як проходить 1238-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває робота над двома великими оборонними угодами зі США. На тлі цього у західних ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Німеччина та Норвегія передадуть Україні батареї Patriot.

Про те, що відбувалося 12 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1235: продовження допомоги Трампа та трагедія у Чернівцях

З ситуацією в Україні 13 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1236: росіяни атакували Миколаїв та просунулися під Покровськом

Про новини та події 14 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1237: Трамп пригрозив росіянам, а ті запускають дрони по Україні