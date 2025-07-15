Хронология войны — день 1238: оккупанты наступают под Покровском, а в Украине обсуждают заявления Трампа

15 июля "Телеграф" продолжает рассказывать в режиме онлайн про все последние новости с линии боестолкновения, где были взрывы и атаки России за последние сутки

На календаре вторник, 15 июля 2025 года. Оккупационные войска за предыдущие сутки совершили 138 попыток штурмовать украинские позиции, из которых 37 на Покровском направлении. Тем временем в Украине не прекращаются обсуждения заявлений президента США Дональда Трампа, который пообещал предоставить ВСУ оружия на миллиарды долларов, а также его угрозы ввести "разрушительные пошлины" против России и ее союзников.

Как проходит 1238-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 15 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:30 Запорожье и Запорожская область под массированной атакой ударных БПЛА. При этом с мест сообщают, что было очень много дронов-приманок "Гербера", а не собственно "шахедов". По данным мониторинга, всего 9 ударных БПЛА все еще остаются над Украиной.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что идет работа над двумя большими оборонными соглашениями с США. На фоне этого в западных СМИ появились сообщения о том, что Германия и Норвегия передадут Украине батареи Patriot.

О том, что происходило 12 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1235: продолжение помощи Трампа и трагедия в Черновцах

С ситуацией в Украине 13 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1236: россияне атаковали Николаев и продвинулись под Покровском

О новостях и событиях 14 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1237: Трамп пригрозил россиянам, а те запускают дроны по Украине