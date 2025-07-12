Хронология войны — день 1235: Трамп продолжил помощь Украине, а Россия наносит новые удары

12 июля "Телеграф" продолжает рассказывать в режиме онлайн про все последние новости с линии боестолкновения, где были взрывы и атаки России за последние сутки

На календаре суббота, 12 июля 2025 года. За прошлые сутки на фронте произошло около 150 боевых столкновений, при этом большинство из них случилось на Покровском и Лиманском направлениях. Кроме того, появились хорошие новости из США — администрация Трампа все же возобновляет помощь Украине, и, более того, страны-партнеры работают над новыми санкциями против России.

Как проходит 1235-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Более 100-150 дронов в небе над Украиной. Также сообщалось о первых пусках с Ту-95МС, а россияне поднимали в небо МиГ-31К. В некоторых городах были слышны взрывы, в том числе на окраине Черкасс.

00:00 Мониторы сообщают про пуск Ту-95МС в России. Кроме того, в течение ночи ожидаются сотни дронов. Ряд взрывов слышали в Киеве — предварительно, пока там работает ПВО.

По состоянию на начало суток карта боевых действий на Покровском направлении от DeepState выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои на Покровском направлении 12.07.2025

О том, что происходило 9 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1232: рекордная воздушная атака и продолжение "летнего наступления" россиян

С ситуацией в Украине 10 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1233: Трамп рассматривает новые санкции, а Россия атаковала Киев

О новостях и событиях 11 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1234: США возобновили помощь, а Россия готовит новую массированную атаку