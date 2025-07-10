Хронология войны — день 1233: Трамп рассматривает новые санкции, а Россия продолжает наступление

10 июля Телеграф продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре четверг, 10 июля 2025 года и 1233-й день полномасштабного вторжения России в Украину. За предыдущие сутки на фронте случилось 150 боевых столкновений, из которых 42 на Покровском направлении. В Кремле надеются, что "летнее наступление" приведет к каким-то достижениям поле боя, а потому в дипломатическом плане ситуация находится в тупике. На фоне этого растет вероятность того, что США все же примут пакет "разрушительных" санкций, направленных против российских энергоносителей.

Как проходит 1233-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 Вследствие обстрелов Киева зафиксировано несколько пожаров:

в Дарницком и Подольском районах зафиксированы падения обломков;

в Шевченковском — попадание в нежилой дом и пожары еще в двух жилых;

в Голосеевском загорелся грузовик;

в Соломенском горят два нежилых строения.

Известно о двух пострадавших. Еще более 40 шахедов летят на Киев.

1:00 Над Украиной замечено около 70 беспилотников.

БПЛА над Украиной

00:00 Президент США Дональд Трамп готов ввести санкции против российских энергоносителей, однако имеет свои условия. Например, он хочет получить возможность отменить их своим решением без участия Конгресса, пишет Politico.

О новостях и событиях 7 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1230: новые удары по ТЦК и продвижение РФ под Запорожьем

О том, что происходило 8 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1231: США возобновляют поставки оружия, а Зеленский подписал новые санкции

С ситуацией в Украине 9 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1232: рекордная воздушная атака и продолжение "летнего наступления" россиян