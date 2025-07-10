Хронологія війни — день 1233: Трамп розглядає нові санкції, а Росія продовжує наступ

10 липня Телеграф продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі четвер, 10 липня 2025 року та 1233-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За попередню добу на фронті трапилося 150 бойових зіткнень, з яких 42 на Покровському напрямку. У Кремлі сподіваються, що "літній наступ" приведе до якихось здобутків поле бою, а тому в дипломатичному плані ситуація перебуває у глухому куті. На тлі цього зростає ймовірність того, що США все ж таки ухвалять пакет "руйнівних" санкцій, спрямованих проти російських енергоносіїв.

Як проходить 1233-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 Внаслідок обстрілів Києва зафіксовано кілька пожеж:

у Дарницькому та Подільському районах зафіксовано падіння уламків;

у Шевченківському — попадання у нежитловий будинок та пожежі ще у двох житлових;

у Голосіївському спалахнула вантажівка;

у Солом'янському горять дві нежитлові будівлі.

Відомо про двох постраждалих. Ще понад 40 шахедів летять на Київ.

1:00 Над Україною помічено близько 70 безпілотників.

БПЛА над Україною

00:00 Президент США Дональд Трамп готовий запровадити санкції проти російських енергоносіїв, однак має свої умови. Наприклад, він хоче одержати можливість скасувати їх своїм рішенням без участі Конгресу, пише Politico.

Про новини та події 7 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1230: нові удари по ТЦК та просування РФ під Запоріжжям

Про те, що відбувалося 8 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1231: США відновлюють постачання зброї, а Зеленський підписав нові санкції

З ситуацією в Україні 9 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1232: рекордна повітряна атака та продовження "літнього наступу" росіян