Хронологія війни — день 1232: росіяни продовжують "літній наступ" і запускають дрони

9 липня Телеграф продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі середа, 9 липня 2025 року та 1232-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. "Літній наступ" загарбників не зупиняється, а за попередню добу на фронті сталося 148 бойових зіткнень. Третина із них зафіксована на Покровському напрямку. Після чергового висловлювання невдоволення діями Путіна з боку Білого дому росіяни знову заговорили про бажання йти на переговори, проте на їхньому тлі тривають нічні обстріли мирних міст.

Як проходить 1232-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 Росіяни підняли у повітря МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинжал". Повідомлялося про пуски ракет у бік Луцька, після чого у місті прогримів сильний вибух

1:00 Кількість російських БПЛА у повітряному просторі України збільшилась до 220, пишуть моніторингові групи. Дехто попереджає, що швидше за все буде більше.

Дрони над Україною

00:00 Над Україною зафіксовано близько 150 російських безпілотників, також повідомлялося про зліт одного стратегічного бомбардувальника Ту-95. Однак його мета поки що невідома.

З ситуацією в Україні 6 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1229: удар по ТЦК у Кременчуці та нові "особливі" санкції проти Росії

Про новини та події 7 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1230: нові удари по ТЦК та просування РФ під Запоріжжям

Про те, що відбувалося 8 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1231: США відновлюють постачання зброї, а Зеленський підписав нові санкції