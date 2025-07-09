Хронология войны — день 1232: россияне продолжают "летнее наступление" и запускают дроны

9 июля Телеграф продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре среда, 9 июля 2025 года и 1232-й день полномасштабного вторжения России в Украину. "Летнее наступление" захватчиков не останавливается, а за предыдущие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений. Треть из них зафиксирована на Покровском направлении. После очередного высказывания недовольства действиями Путина со стороны Белого дома, россияне вновь заговорили о желании идти на переговоры, однако на их фоне продолжаются ночные обстрелы мирных городов.

Как проходит 1232-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 Россияне подняли в воздух МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". Сообщалось о пусках ракет в сторону Луцка, после чего в городе прогремел сильный взрыв

1:00 Количество российских БПЛА в воздушном пространстве Украины увеличилось до 220, пишут мониторинговые группы. Некоторые предупреждают, что скорее всего будет больше.

Дроны над Украиной

00:00 Над Украиной зафиксировано около 150 российских беспилотников, также сообщалось о взлете одного стратегического бомбардировщика Ту-95. Однако его цель пока неизвестна.

С ситуацией в Украине 6 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1229: удар по ТЦК в Кременчуге и новые "особые" санкции против России

О новостях и событиях 7 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1230: новые удары по ТЦК и продвижение РФ под Запорожьем

О том, что происходило 8 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1231: США возобновляют поставки оружия, а Зеленский подписал новые санкции