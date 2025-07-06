Хронология войны – день 1229: захватчики рвутся в Днепропетровскую область и запускают дроны

6 июля "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре воскресенье, 6 июля 2025 и 1229-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты усилили давление на Курском, Лиманском и Покровском направлениях. Всего на поле боя за прошедшие сутки произошло 170 боевых столкновений, из которых больше 50 на Покровском направлении. Захватчики уже сообщили, что там смогли пересечь админграницу Днепропетровской области, однако в ВСУ это опровергают.

Как проходит 1229-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Украиной замечено около 15 беспилотников, кроме того в море выведены два носителя крылатых ракет, с суммарным залпом до 12 "Калибров"

Тревога в Украине

С ситуацией в Украине 3 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1226: взрывы в Киеве и удар россиян по зданию ТЦК в Полтаве

О новостях и событиях 4 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1227: рекордный удар по Киеву и новый обмен пленными

О том, что происходило 5 июля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1228: взрывы в Староконстантинове и удар по российскому заводу