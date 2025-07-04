Хронология войны – день 1227: россияне атакуют "шахедами" и давят на фронте

4 июля "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре пятница, 4 июля 2025 и 1227-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Захватчики не останавливаются на фронте, а за предыдущие сутки там было зафиксировано 110 боевых столкновений, что значительно выше показателей за последние дни. Покровское направление остается самым горячим, но бои продолжаются почти по всей линии столкновения.

Как проходит 1227-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Киев под массированной атакой ударных беспилотников россиян. Также столицу пытались атаковать двумя ракетами "Кинжал".

00:00 Над Украиной многочисленные дроны. Воздушные Силы ВСУ сообщают о полете по нескольким направлениям.

Направления полетов дронов

О том, что происходило 1 июля, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1224: разговор Макрона с Путиным и последствия взрывов в России

С ситуацией в Украине 2 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1225: захватчики "буксуют" на фронте, а США приостановили поставки оружия

О новостях и событиях 3 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1226: взрывы в Киеве и удар россиян по зданию ТЦК в Полтаве