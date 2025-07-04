Хронологія війни – день 1227: росіяни атакують "шахедами" та тиснуть на фронті

4 липня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі пʼятниця, 4 липня 2025 року та 1227-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загарбники не зупиняються на фронті, а за попередню добу там було зафіксовано 110 бойових зіткнень, що значно вище за показники за останні дні. Покровський напрямок залишається найгарячішим, але бої продовжуються майже по всій лінії зіткнення.

Як проходить 1227-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Над Україною численні дрони. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про політ у кількох напрямках.

Напрямки руху дронів

Про те, що відбувалося 1 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1224: розмова Макрона з Путіним та наслідки вибухів у Росії

З ситуацією в Україні 2 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1225: загарбники "буксують" на фронті, а США призупинили постачання зброї

Про новини та події 3 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1226: вибухи в Києві та удар росіян по будівлі ТЦК у Полтаві