Хронологія війни – день 1225: загарбники "буксують" на фронті та запускають дрони

2 липня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі середа, 2 липня 2025 року та 1225-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розпіарений пропагандистами "літній наступ" йде без особливих успіхів для окупантів. Протягом попередньої доби було зафіксовано 112 бойових зіткнень, з яких 29 на Покровському напрямку. Курське, Лиманське та Новопавлівське напрямки залишаються гарячими.

Як проходить 1225-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 У повітряному просторі України перебуває близько десятка БПЛА, усі вони у Чернігівській та Сумській областях.

00:00 Пентагон призупинив постачання деяких зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів до України, пише Politico з посиланням на свої джерела. Зазначається, що після перевірки запасів боєприпасів Пентагону виникли побоювання, що загальна кількість артилерійських снарядів, зенітних ракет та високоточних боєприпасів надто скоротилася.

Про новини та події 29 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1222: росіяни масовано атакували Україну та підозріло активні у Криму

Про те, що відбувалося 30 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1223: ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині, а у Донецьку вибухи

З ситуацією в Україні 1 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1224: розмова Макрона з Путіним та наслідки вибухів у Росії