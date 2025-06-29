Хронологія війни – день 1222: росіяни влаштували новий обстріл і тиснуть під Покровськом

29 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті.

На календарі неділя, 29 червня 2025 року. Триває 1222 день повномасштабного вторгнення росіян в Україну, а росіяни не припиняють промацувати оборону ЗСУ. За попередню добу на фронті сталося 111 бойових зіткнень, з яких 34 на Покровському напрямку. На тлі цього у повітря знову піднімаються бомбардувальники, а у мирних містах чути вибухи дронів.

Як проходить 1222-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Кременчук перебував під комбінованою атакою ракет та безпілотників, зараз відбивається від групи безпілотників. Вибухи також лунали у Запоріжжі через атаку БПЛА. Дві групи "Калібрів" атакували Кременчук та, попередньо, Вінницьку область.

01:00 Вибухи лунали у Києві та Дніпрі – росіяни атакували їх безпілотниками. Тим часом моніторинг повідомив про три Ту-95МС та один Ту-160, які летіли до пускових рубежів.

00:00 Росіяни підняли у повітря стратегічні бомбардувальники, тоді як над Україною зафіксовано десятки дронів. За даними моніторів, більшість із них летить у бік західних областей.

Дрони над Україною

Про новини та події 26 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1219: новий обмін полоненими з Росією та складна ситуація під Покровськом

Про те, що відбувалося 27 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1220: удар по Волгоградщині та істеричні заяви Путіна

З ситуацією в Україні 28 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1221: дрони ГУР атакували Брянськ, а росіяни запустили "нову" бомбу по Дніпру