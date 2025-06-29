Хронология войны – день 1222: россияне устроили новый обстрел и давят под Покровском

29 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре воскресенье, 29 июня 2025 года. Продолжается 1222-й день полномасштабного вторжения россиян в Украину, а россияне не прекращают прощупывать оборону ВСУ. За предыдущие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, из которых 34 на Покровском направлении. На фоне этого в воздух опять поднимаются бомбардировщики, а в мирных городах слышны взрывы дронов.

Как проходит 1222-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 29 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Взрывы раздавались в Киеве и Днепре — россияне атаковали их беспилотниками. Тем временем мониторинг сообщил о трех Ту-95МС и одном Ту-160, которые летят к пусковым рубежам.

00:00 Россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики, в то время как над Украиной зафиксированы десятки дронов. По данным мониторов, большинство из них летит в сторону западных областей.

Дроны над Украиной

О новостях и событиях 26 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1219: новый обмен пленными с Россией и сложная ситуация под Покровском

О том, что происходило 27 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1220: удар по Волгоградщине и истерические заявления Путина

С ситуацией в Украине 28 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1221: дроны ГУР атаковали Брянск, а россияне запустили "новую" бомбу по Днепру