Хронология войны – день 1219: оккупанты давят под Покровском и разрушают прифронтовые города

26 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре четверг, 26 июня 2025 года. Оккупанты продолжают давить практически по всей линии фронта, но основные ресурсы стянули на Покровское направление. За прошлые сутки там произошло 40 боевых столкновений, что является третью от всего количества штурмов. Эксперты отмечают, что новая тактика россиян может включать масштабные удары по прифронтовым крупным городам с использованием не только привычного вооружения, но и РСЗО.

Как проходит 1219-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Совет Европы создал специальный трибунал для расследования преступлений России против Украины.

О том, что происходило 23 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1216: массированный удар по Киеву и сложная ситуация на фронте

С ситуацией в Украине 24 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1217: россияне ударили баллистикой по Днепру и давят под Покровском

О новостях и событиях 25 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1218: Украине прогнозируют тяжелое лето, а Трамп встретился с Зеленским