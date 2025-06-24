Хронология войны – день 1217: россияне давят под Покровском и обстреливают Одесскую область

24 июня Телеграф продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре вторник, 24 июня 2025 года. Боевые действия на фронте продолжаются с прежней интенсивностью, а оккупанты не прекращают предпринимать попытки прорваться на Покровском направлении, однако пока им удается лишь медленно продвигаться, теряя при этом сотни солдат. Ежедневно на поле боя происходит около 130 боевых столкновений, из которых около трети именно на Покровском направлении, тяжелыми также остаются Торецкое и Лиманское.

Как проходит 1217-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 24 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 Харьков атаковали ударные беспилотники россиян. По предварительным данным, враг пытался атаковать больницу и гражданское предприятие в одном из районов.

01:00 По данным Воздушных сил, несколько групп БПЛА фиксируются на границе Сумской, Полтавской и Черниговской областей. Движутся курсом на запад.

00:00 Россияне вновь запустили беспилотники. Несколько единиц находится в Киевской области, а еще около 25 — в Одесской.

С ситуацией в Украине 21 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1214: Россия ударила по Кременчугу, а Трамп выдумал "прогресс" в достижении мира в Украине

О новостях и событиях 22 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1215: удары по Ирану и "летнее наступление" россиян

О том, что происходило 23 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1216: массированный удар по Киеву и сложная ситуация на фронте